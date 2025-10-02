Ist bei der Aktie von Deutsche Lufthansa damit in den nächsten Jahren eine Kursvervielfachung auf deutlich über zehn, vielleicht sogar auf 20 Euro vorstellbar, so ist die Aktie auch kurzfristig gut für höhere Notierungen. Lufthansa läuft seit fünf Jahren in einer Trading-Range zwischen sieben und acht Euro und ist jetzt fast wieder auf die untere Begrenzungslinie dieser Trading-Range zurückgefallen. Die Aktie könnte bald drehen und wieder in Richtung obere Begrenzung der Handelsspanne durchstarten.

