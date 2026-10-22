Jetzt allerdings ist LVMH auf ein dermassen tiefes Niveau abgerutscht, da kann es fast nur nach oben gehen. Fundamental betrachtet gibt es die Aktie zu KGVs von unter 20. Noch vor zwei Jahren wurde das EuroStoxx 50-Mitglied mit KGVs von mehr als 30 gehandelt. Obendrein ist in diesem Jahr die Trendwende zu erwarten. Umsatz und Gewinn dürften wenn nicht stark, aber immerhin um einige Prozentpunkte zulegen. Zudem ist die Aktie auf die starke Unterstützung um 375/380 Euro zurückgefallen. Von dort aus gibt es gute Chancen auf eine schnelle Erholungsrallye in Richtung 400 und 500 Euro.