Das Tafelsilber ist verkauft, jetzt geht es ans Eingemachte. Nachdem Mercedes bereits im April 2025 angefangen hatte, Mitarbeitern, die das Unternehmen freiwillig verlassen wollen, hohe Abfindungen zu zahlen, fährt Firmenchef Ola Källenius jetzt völlig andere Geschütze auf.
Da sich Betriebsrat und Gewerkschaften zum Thema «Verlängerung der Arbeitszeit» querstellen, hat der Manager nun alle Investitionen in deutsche Standorte abgeblasen oder auf Eis gelegt. Die Begründung: Zu hohe Lohnkosten, zu hohe Standortkosten. Källenius will vielmehr von den Beschäftigten des Unternehmens einen Anstieg der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden und das ohne Lohnausgleich. Also fünf Stunden in der Woche mehr Arbeit ohne zusätzlichen Lohn.
Immerhin sind die Kosten in Deutschland im internationalen Vergleich teils exorbitant hoch. So berichtet Mercedes über Produktionskosten in Deutschland, die bis zu fünfmal so hoch sind wie an Standorten in Osteuropa.
Da Mercedes mehrere Probleme hat, wie etwa hohe Energiekosten in Deutschland, eine Absatzschwäche in China mit einem Rückgang der Verkaufszahlen im dritten Quartal um rund 30 Prozent oder eben die hohen Personalkosten in Deutschland, steht die Aktie seit Anfang Jahr unter Druck und hat ein Drittel an Wert verloren.
Während fundamental orientierte Anleger mit dem DAX-Mitglied derzeit nur auf einen operativen Turnaround spekulieren können, setzen technisch orientierte Börsianer auf den Chart der Aktie. Denn durch den starken Kursverfall in diesem Jahr ist Mercedes-Benz auf die starke Unterstützung um 40 Euro zurückgefallen.
Und diese Marke ist signifikant. Seit 2021 kam es von dort fünfmal zu einem schnellen und kräftigen Rebound nach oben. Da waren jedes Mal Kursgewinne zwischen zehn und bis zu 50 Prozent in kurzer Zeit drin. Damit nicht genug. Die Aktie hat jetzt auch die untere Begrenzungslinie des Abwärtstrends aus 2023 erreicht. Von dort ging es in den letzten drei Jahren mit dem Kurs zweimal – jeweils deutlich im zweistelligen Prozentbereich – nach oben.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den Rebound von der Unterstützung um 40 Euro und eine Kehrtwende vom Abwärtstrend. Kurssteigerungen von zehn Prozent auf etwa 45 Euro sind das erste Minimalziel. Möglicherweise kann Mercedes aus dieser aktuellen Chartkonstellation auch 20 Prozent und mehr auf 50 Euro und darüber steigen.
Ein Zertifikat mit konstantem 6er-Faktor (ISIN: CH1543905462) würde bei Mercedes-Kursen von 45 Euro rund 70 Prozent steigen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1386518380) könnte 80 Prozent nach oben klettern. Ein noch spekulativerer Call mit 15er-Hebel (ISIN: CH1613580971) könnte mehr als 120 Prozent zulegen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1543905462
VT Constant Leverage Certificate (Stop Loss 34.77)
|Bank Vontobel
|Mercedes-Benz Group
|Bull
|CHF
|Gering
|CH1386518380
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 35.52)
|Bank Julius Bär
|Mercedes-Benz Group
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1613580971
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 37.56)
|UBS
|Mercedes-Benz Group
|Long
|CHF
|Hoch
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