Und diese Marke ist signifikant. Seit 2021 kam es von dort fünfmal zu einem schnellen und kräftigen Rebound nach oben. Da waren jedes Mal Kursgewinne zwischen zehn und bis zu 50 Prozent in kurzer Zeit drin. Damit nicht genug. Die Aktie hat jetzt auch die untere Begrenzungslinie des Abwärtstrends aus 2023 erreicht. Von dort ging es in den letzten drei Jahren mit dem Kurs zweimal – jeweils deutlich im zweistelligen Prozentbereich – nach oben.