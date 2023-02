Ist Daimler mit 5er-KGV und 7 Prozent Dividendenrendite ohnehin schon spottbillig, so werden Ergebnis und Dividende in Zukunft tendenziell noch höher ausfallen. Denn Anfang der Woche wurde auch noch ein Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Milliarden Euro – das sind rund fünf Prozent der Aktien – bekannt gegeben. Die Aktien werden ab März für bis zu zwei Jahre an der Börse eingesammelt und dann eingezogen. Das bedeutet: Die Zahl der Aktien sinkt, der Gewinn je Anteil steigt.