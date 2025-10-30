Meta stürzte im späten New Yorker Handel rund sieben Prozent ab. Grund waren die Quartalszahlen. Die waren mit einem Anstieg der Umsätze um 26 Prozent auf 51,2 Milliarden Dollar zwar mehr als gut. Doch auf der Gewinnseite kam es zu einem überraschenden Einbruch. Wegen einer Umstellung in der Buchhaltung infolge einer Gesetzesänderung verbuchte Meta einen einmalig negativen Steuereffekt in Höhe von 15,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn in den drei Monaten lag damit nur noch bei 2,7 Milliarden Dollar und damit um rund 80 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.