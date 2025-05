Auch wenn die meisten Anleger bei dieser wundersamen Geldvermehrung nicht an Bord waren: Microsoft könnte jetzt schon kurzfristig ein No-Brainer sein. Denn eins ist signifikant: In den letzten zehn Jahren kletterte der Titel - mit Ausnahme 2015 - jedes in den Monaten nach Mai nach oben. Wer in den zehn Jahren im Mai eingestiegen ist, konnte also in neun Jahren schon wenige Monate später, meist bis Juli oder August, schöne Gewinne teils von 20 Prozent und mehr machen.