Nach Börseneröffnung am Freitag konnte die Aktie von Microsoft wegen der nun ausgereiften Activision-Übernahme noch zulegen. Im Laufe des Tages kam es dann zu Gewinnmitnahmen. Allerdings ist die Aktie von Microsoft in den letzten drei Wochen bereits fünf Prozent gestiegen. Vor wenigen Tagen wurde so auch die für charttechnisch orientierte Anleger wichtige 40- und 100-Tage-Linie übersprungen.