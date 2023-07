Das könnte die Aktie dann in neue Dimensionen, vielleicht in Bereiche um 400 Dollar, schieben. Immerhin verläuft auf dem aktuellen Kurslevel auch die für technisch orientierte Anleger wichtige 40-Tage-Linie. Von dort konnte Microsoft in diesem Jahr bereits dreimal nach oben abprallen und dann jeweils innert weniger Tage rund zehn Prozent zulegen.