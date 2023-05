Nicht selten liegen die Zuwächse über der Schätzung der Börsianer und Analysten. Zuletzt im dritten Geschäftsquartal per Ende März beispielsweise in der Cloud-Sparte. Zum Vorquartal gab es dort ein Plus von 5,1 Prozent auf 28,5 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse der Sparte erst bei 23,4 Milliarden Dollar. In einem Jahr also ein Zuwachs von 21,8 Prozent!