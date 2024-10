Da ist zum einen im November Thanksgiving in den USA mit den Feiertagen. Ende November fällt in den Staaten nämlich der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft am Black Friday-Wochenende und seit einigen Jahren verstärkt auch dem Cyber-Monday. An diesen Tagen lockt der Handel die Kunden teils mit hohen Rabatten, die Geschäfte laufen deshalb in der Regel gut bis sehr gut.