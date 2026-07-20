Risikofreudige Anleger hebeln die möglichen Kursgewinne von etwa 3000 Punkten oder von rund sechs Prozent mit einem Call. Befeuert werden könnte der Index nicht nur vom Rebound von der 40-Tage-Linie, sondern von der Fortsetzung starker Quartalszahlen. In dieser Woche präsentieren mit IBM, Honeywell, Dow Inc., 3M und American Express fünf weitere Firmen ihre Quartalszahlen und die dürften ebenfalls überwiegend gut bis sehr gut ausfallen.