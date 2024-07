Damit nicht genug. Die US-Regierung möchte Medienberichten zufolge Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen einführen, die sensible Dinge nach China exportieren. Kein Wunder nun, dass die Aktien von Chip-Konzernen in dieser Gemengelage gestern auf Talfahrt gingen. Taiwanesische Tech-Werte sind gefallen, US-Tech-Werte sind gefallen, darunter auch Halbleiterhersteller AMD. Die Aktie hat am Mittwoch mehr als zehn Prozent an Wert verloren.