Schon in den letzten Monaten hatten grosse Firmen wie Microsoft, Alphabet, SAP oder Oracle über gute KI- und Cloud-Zahlen berichtet und zuversichtliche Prognosen abgegeben. Der KI- und Cloud-Hype ist zumindest derzeit also noch ungebrochen. Das könnte gleich zum Jahresstart Käufe auf breiter Front im Tech-Sektor zur Folge haben. Altgediente Börsianer denken an den Spruch: «Die Hausse nährt die Hausse», was bedeutet, dass sich in einer Aufwärtsphase mit steigenden Kursen eine sich immer weiter selbst verstärkende Dynamik mit immer neuen Kurshochs entwickeln kann.