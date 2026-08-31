«Sell in May and go away, but remember to come back in September» – das ist eine alte Börsenweisheit. In den letzten Jahren auf jeden Fall war der September häufig ein Monat mit deutlichen Kurskorrekturen. Und in einem Zeitraum von 75 Jahren, seit 1950, bringt der breite US-Aktienmarkt mit dem S&P 500 im September im Durchschnitt ein Minus von 0,7 Prozent. Aber: In vielen der letzten Jahre zogen die Aktienkurse in den Sommermonaten nach oben. Und das war in diesem Sommer anders.