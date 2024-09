Rückenwind könnte der Index zusätzlich aber noch vom langfristigen Chart bekommen. Denn in den letzten zehn Jahren war 2015/16 das letzte Jahr, in dem der Nasdaq 100 ab September in den folgenden Wochen oder Monaten bis zum Frühjahr des Folgejahres nicht gestiegen ist. Da waren auch Gewinne im Index im zweistelligen Prozentbereich keine Seltenheit.