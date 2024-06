Offensichtlich wissen Anleger derzeit nicht so recht, was sie von Nestlé halten sollen. Immerhin läuft es beim SMI-Mitglied seit einiger Zeit nicht rund. So meldete der Nahrungsmittelkonzern für das erste Quartal zwar organisches Wachstum beim Umsatz von 1,4 Prozent und Preissteigerungen von 3,4 Prozent. Aber die Zuwächse wurden abgebremst durch einen Rückgang der Verkaufsmenge um 2,0 Prozent und vor allem negative Wechselkurseffekte wegen des starken Frankens von 6,7 Prozent.