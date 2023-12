Gut für die Konjunktur und damit die Konsumlaune der Verbraucher – und damit potentiellen Netflix-Abonnenten – sind fallende Zinsen. Gestern zeigte sich die US-Notenbank Fed in Geberlaune und deutete bereits für das erste Halbjahr Zinssenkungen in den USA an. Analysten rechnen mit einem ersten Schritt im Mai. Im Gesamtjahr wird insgesamt mit vier Zinsschritten nach unten gerechnet.