Wer relativ konservativ an einem möglichen Kursanstieg von Nike verdienen, aber sogar bei einer Stagnation der Aktie immer noch in der Gewinnzone sein will, der greift zu einem Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1357133680). Das Produkt bietet bis zum Ende der Laufzeit am 6.1.2026 eine Seitwärtsrendite von 7,0 Prozent pro Jahr. Der maximale Gewinn liegt bei 27,1 Prozent entsprechend 52,7 Prozent im Jahr.