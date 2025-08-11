Nachdem sich die Aktie in 2023 verdreifacht hatte und 2024 erneut nochmals auf das Dreifache gestiegen war, legte Nvidia seit Januar lange eine Verschnaufpause ein. Der Kurs des Anbieters von Grafikkarten ging dabei bis April um ein Drittel zurück.
Dann absolvierte die Aktie des Nasdaq-Mitglieds aber einen fulminanten Turnaround. Der Kurs wird seit Mai wie an einer Schnur nur noch steil nach oben gezogen und der starke Widerstand bei der Aktie bei 150 Dollar ist längst um Längen übertroffen. Die Anfang Juni an dieser Stelle ebenfalls empfohlenen Calls auf Nvidia liegen seither mit 50 bis 120 Prozent im Plus.
Aber Nvidia ist operativ auch unglaublich stark unterwegs. Im letzten Quartal beispielsweise stieg der Umsatz auf Jahresbasis um fast 100 Prozent auf einen Rekord von 35,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn verdoppelte sich dabei ebenfalls auf rund 20 Milliarden Dollar.
Das zeigt das unfassbare Geschäftsmodell: Nvidia verzeichnet eine Netto-Marge von mehr als 50 Prozent. Hohes Wachstum gab es dabei weiterhin im Bereich künstlicher Intelligenz und Rechenzentren. Da sich an den Basistrends nichts geändert hat und Nvidia für das laufende Quartal ebenfalls Wachstum erwartet, dürfte der Höhenflug der Aktie so schnell nicht zu Ende sein.
Der Kurs könnte jetzt sogar nochmals Tempo zulegen. Die nächsten Quartalszahlen werden in zwei Wochen am 28. August präsentiert. Spätestens dann scheint es für risikofreudige Anleger ziemlich sicher, dass die Aktie die magische Marke von 200 Dollar erreichen wird.
Immerhin notiert Nvidia derzeit an der oberen Begrenzungslinie des Aufwärtstrends aus 2024. Weitere 10 Prozent Kursplus könnten beim Nasdaq-Mitglied deshalb noch drin sein.
Passende Partner-Produkte zu Nvidia (Calls)
Schon ein Call mit moderatem und damit relativ weniger riskantem 5er-Hebel (ISIN: CH1457836091) könnte dann um 50 Prozent steigen. Ein etwas spekulativeres Zertifikate mit 8er-Hebel (ISIN: CH1447810370) könnte sich bei einem Ausbruch von Nvidia über die obere Begrenzungslinie des Aufwärtstrends und einem schnellen Durchmarsch der Aktie auf 200 Dollar sogar annähernd verdoppeln.
Anleger, die davon ausgehen, dass sich der steile Aufwärtstrend bei Nvidia in den nächsten Wochen weiter fortsetzen wird und das bei der Aktie bald 200 Dollar drin sind, greifen sogar zu einem hochspekulativen Call mit 23er-Hebel (ISIN: CH1476963215). Bei Nvidia-Kursen um 200 Dollar würde sich dieses Zertifikat mehr als verdreifachen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1447810370
LEON Call Warrant with Knock-Out (Stop Loss 160.78)
|Leonteq Securities
|Nvidia Corp.
|Call
|CHF
|Mittel
|CH1457836091
VT Long Mini-Future (Stop Loss 150.73)
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1476963215
UBS Knock-Out Call Warrant* (Stop Loss 175.04)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Call
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.