Angesichts dieser Aussagen und der langen Serie an Umsatz- und Gewinnüberraschungen bei Nvidia – der Chip-Hersteller konnte die Schätzungen der Analysten bei beiden Erfolgskennzahlen in den letzten 15 Quartalen, also seit rund vier Jahren, immer übertreffen – gehen die Experten für die nächsten Jahre von massiven Gewinnsteigerungen bei Nvidia aus. Soll sich das Ergebnis je Aktie (EPS) von 4,69 Dollar laut Konsens in diesem Jahr im Jahr 2027 verdoppeln, so soll es 2028 und 2029 jeweils weitere Steigerungen beim EPS von etwa 50 Prozent geben. In den nächsten drei Jahren soll der Gewinn ja Anteil auf 21,35 Dollar steigen und sich vervierfachen.