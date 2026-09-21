Das war der erste schwere Warnschuss. Vor wenigen Wochen hat sich KI selbstständig gemacht und auf fremden Rechnern Aktionen ausgeführt. Die künstliche Intelligenz hat dabei auch verschiedene Schwachstellen in bestehender Software gefunden und geknackt.
Ähnliche Vorfälle häufen sich. Jetzt wurde beispielsweise bekannt, dass KI eine Wikipedia-Seite gekapert hat, um sich auf Fragestellungen besser vorbereiten zu können. Geplant und programmiert war das nicht, die KI hat das eigenmächtig für sich entschieden.
Wen wundert es da noch, dass warnende Stimmen immer lauter werden? Erst vor einer Woche hat der Anthropic-Chef Dario Amodei gefordert, die Entwicklung im KI-Segment abzubremsen und stärker zu regulieren. Ein Ex-Programmierer von Anthropic hatte davor gewarnt: Wenn wir das nicht stoppen, dann leben wir bald alle nicht mehr.
Während KI-Profis, darunter auch Elon Musk, eine Verlangsamung im KI-Prozess für richtig halten, sieht US-Präsident Donald Trump das anders. Er will verhindern, dass China die USA in dem Bereich überholt und KI folglich nicht einschränken.
Zwar zeigten sich Tech-Aktien aus dem KI-Sektor von den Reden eines Amodei kurzfristig beeindruckt, doch die leichten Korrekturen nach den Aussagen des Anthropic-CEO waren schnell vergessen und KI-Titel konnten schon wenige Tage später wieder zulegen.
Die Perspektiven im Sektor sind nach wie vor gigantisch, und ganz weit vorn spielt Nvidia mit. Und die Wachstumsraten des Anbieters von Hochleistungsprozessoren etwa für KI und Rechenzentren konnten auch im abgelaufenen Quartal die Schätzungen der Analysten übertreffen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn je Aktie lagen über dem Konsens der Finanzexperten.
Dazu kommt: Erst Ende letzter Woche prognostizierte Nvidia-Chef Jensen Huang auf einer KI-Konferenz, dass die verkaufte Chip-Menge im Jahr 2027 nochmals stark zulegen wird. Nach einem Umsatz von 96 Milliarden Dollar im zweiten Quartal soll der Umsatz von Nvidia im laufenden Dreimonatszeitraum bei über 100 Milliarden Dollar liegen. Huang ist sich seiner Sache wegen der hohen Nachfrage seitens KI und Cloud-Infrastruktur sicher. Zudem verfügt sein Unternehmen über einen enormen Auftragsbestand.
So nennt Nvidia für seine nächste Chip-Generation Blackwell und Vera Rubin einen Auftragsbestand bis zum Jahr 2027 von zumindest 1000 Milliarden Dollar. Nvidia-Chef Huang sagt sogar, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips derzeit so hoch ist, dass das Unternehmen nur noch in der Lage ist, etwa 70 Prozent der Nachfrage zu bedienen.
Angesichts dieser Aussagen und der langen Serie an Umsatz- und Gewinnüberraschungen bei Nvidia – der Chip-Hersteller konnte die Schätzungen der Analysten bei beiden Erfolgskennzahlen in den letzten 15 Quartalen, also seit rund vier Jahren, immer übertreffen – gehen die Experten für die nächsten Jahre von massiven Gewinnsteigerungen bei Nvidia aus. Soll sich das Ergebnis je Aktie (EPS) von 4,69 Dollar laut Konsens in diesem Jahr im Jahr 2027 verdoppeln, so soll es 2028 und 2029 jeweils weitere Steigerungen beim EPS von etwa 50 Prozent geben. In den nächsten drei Jahren soll der Gewinn ja Anteil auf 21,35 Dollar steigen und sich vervierfachen.
Nvidia hat damit sicher mittel- bis langfristig noch deutliches Kurspotential. Aktuell bietet sich beim Nasdaq-Mitglied aber auch eine gute Gelegenheit zur kurzfristigen Spekulation. Die Aktie ist jetzt von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends aus 2025 nach oben abgeprallt und auf dem direkten Weg in Richtung Allzeithoch vom Mai bei 235 Dollar. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Aktie zumindest den bisherigen Kursrekord erreichen wird.
Passende Partner-Produkte zu Nvidia (Calls)
Risikofreudige Anleger hebeln diese möglichen Kurssteigerungen von etwa sechs bis sieben Prozent mit einem Call und greifen dabei zu Produkten mit überdurchschnittlich hohem Hebel. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1593194983) könnte bei Erreichen des Allzeithochs etwa 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 10er-Hebel (ISIN: CH1587866638) verspricht sogar einen Gewinn von 60 bis 70 Prozent. Ein Call mit hohem 14er-Hebel (ISIN: CH1602283496) könnte sich verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1587866638
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 204.56)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1593194983
VT Long Mini-Future (Stop Loss 193.88)
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1602283496
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 210.64)
|Leonteq Securities
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
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