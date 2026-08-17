Ich hatte das an dieser Stelle schon mehrfach betont: Diese Technologie – Rechenzentren, KI, Hardware – wird für die Zukunft so werden wie die Erfindung des Verbrennungsmotors durch Nicolaus Auguts Otto im Jahr 1876. Das hat die gesamte Welt revolutioniert und KI wird das zumindest im selben Ausmass schaffen. Anleger sollten deshalb unbedingt in diese Technologie und Firmen im Umfeld von KI investieren. Das alles wird noch ganz gewaltig werden.