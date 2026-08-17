Die Stimmung ist gut bis sehr gut. Anders als bei mehreren anderen Tech-Konzernen, die in diesem Jahr schon im Vorfeld der Vorlage ihrer jeweils aktuellen Quartalszahlen unter Druck gekommen waren, zieht es Nvidia seit fast schon drei Wochen steil nach oben.
In diesem kurzen Zeitraum bringt die Aktie des Nasdaq-Mitglieds ein Plus von fast 20 Prozent. Die aktuellen Kurssteigerungen gehen auf operative Entwicklungen zurück, die man fast schon als bahnbrechend bezeichnen kann. Zum einen ist da eine Vereinbarung mit mehreren Finanzriesen an der Wall Street. Unter anderem Goldman Sachs, BlackRock und Blackstone wollen mehr als 500 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen für den Bau von KI-Rechenzentren.
Das bedeutet: Tech-Riesen wie Nvidia werden durch diese Zusammenarbeit bilanziell und in Hinblick auf ihren Cashflow massiv entlastet. Das war viele Monate die Angst der Anleger: Die Tech-Firmen könnten sich mit ihren Investments in KI, insbesondere in Rechenzentren, übernehmen.
Dazu kommt die Technologie: Nvidia will ab 2027 grosse Volumina ihrer neuen Chip-Plattform Vera Rubin auf den Markt bringen. Damit verbunden ist eine Vereinbarung mit SpaceX über eine technologische Kooperation bei Computerchips. Ab 2027 sollen Nvidia-Chips wie künftig Vera Rubin im All für SpaceX-Rechenzentren zum Einsatz kommen.
Ich hatte das an dieser Stelle schon mehrfach betont: Diese Technologie – Rechenzentren, KI, Hardware – wird für die Zukunft so werden wie die Erfindung des Verbrennungsmotors durch Nicolaus Auguts Otto im Jahr 1876. Das hat die gesamte Welt revolutioniert und KI wird das zumindest im selben Ausmass schaffen. Anleger sollten deshalb unbedingt in diese Technologie und Firmen im Umfeld von KI investieren. Das alles wird noch ganz gewaltig werden.
Ist das die mittel- bis langfristige Sicht, so können risikofreudige Anleger mit einem Call möglicherweise schon sehr kurzfristig hohe Kursgewinne mit Nvidia machen. Denn am 26. August wird Nvidia nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal 2026/27 vorlegen. Und nimmt man die Werte der Vergangenheit zugrunde, ist mit einer positiven bis sehr positiven Überraschung – und damit verbunden kurzfristig deutlichen Kursgewinnen – zu rechnen.
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Da ist nicht nur ein neues Allzeithoch von mehr als 235 Dollar drin, sondern auch Kurse im Bereich der oberen Begrenzungslinie des Aufwärtstrends der Aktie um 250 Dollar. Das wäre zum aktuellen Kursniveau ein Anstieg um mehr als zehn Prozent.
Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1554977707) würde bei einem schnellen Kursanstieg von Nvidia auf 250 Dollar rund 50 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1585723302) könnte sogar 70 Prozent nach oben schiessen. Ein Call mit 14er-Hebel (ISIN: CH1593228377) würde sich mehr als verdoppeln und um 140 Prozent explodieren.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1554977707
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 188.23)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1585723302
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 200.10)
|Bank Julius Bär
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1593228377
VT Long Mini-Future (Stop Loss 215.90)
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
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