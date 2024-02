Am Mittwoch könnte es so eine Überraschung beim Ausblick geben. Dann könnte die Aktie von der Unterstützung um 725 Dollar wie schon mehrmals wieder nach oben abprallen und ganz schnell das Allzeithoch von Mitte Februar bei rund 740 Dollar überspringen. Vielleicht sind dann sogar 800 Dollar – ein Kursplus der Aktie von rund zehn Prozent – drin. Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1313024239) würde einen solchen Anstieg von zehn Prozent der Aktie in einen Gewinn von rund 50 Prozent ummünzen. Ein Call-Zertifikat mit 9er-Hebel (ISIN: CH1322962452) könnte sich dann sogar fast verdoppeln – und das innert weniger Tage!