Nvidia arbeitet auch profitabel. Der Gewinn im Quartal schoss von 0,82 auf 5,98 Dollar und damit deutlich überproportional auf mehr als das Sechsfache in die Höhe. Mit diesen Zahlen konnte die Firma auch die optimistischen Erwartungen von Börsianern übertreffen. Auch der Ausblick hat es in sich. Für das zweite Quartal erwartet Firmenchef Jen-Hsun Huang einen Umsatz von rund 28 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse bei 13,5 Milliarden Euro. Also ein Anstieg um mehr als 100 Prozent.