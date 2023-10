Aber schon zwei Wochen nach diesem Septemberhoch ging Öl wieder steil nach unten. Brent und WTI verloren dabei Ende letzter Woche jeweils zehn Prozent an Wert. Wie bei einer Fieberkurve, die dem Gesundheitszustand eines Patienten folgt, zog es auch den Chart von WTI und Brent mit der Abwahl des Sprechers des Repräsentantenhauses McCarthy in den Keller. Niemand weiss, wie es jetzt mit Haushaltssperren in USA weitergehen und was das für den US-Präsidenten Joe Biden und seine Handlungsmöglichkeiten bedeuten wird.