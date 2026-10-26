Während die Tanks in Russland wegen der Sanktionen voll sind, liegen die Bestände an Diesel und Heizöl etwa in den USA um rund ein Drittel unter ihrem langjährigen Durchschnitt. Auch weltweit sind die Pegelstände in den Öllagern weit abgesunken. Aktuell etwa liegen die weltweiten Lagerbestände laut Angaben der internationalen Energieagentur um etwa 500 Millionen Barrel unter dem Stand von Anfang Jahr. Diese Menge deckt den weltweiten Bedarf an Rohöl von etwa einer Woche.