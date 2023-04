Vor einem Jahr war der Preis so richtig hochgeschossen. In wenigen Wochen explodierte der Palladium-Kurs um rund 50 Prozent auf 3200 Dollar. Von dem dabei erreichten Allzeithoch ging es dann aber mit dem Edelmetall auch wieder steil bergab. Palladium notiert heute sogar noch 30 Prozent unter dem Level kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs und ist jetzt nur etwa halb so teuer wie zu den Rekordzeiten.