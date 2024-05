In diesem Jahr dürfte sich die Lage nicht wirklich ändern. So rechnet die Branchenorganisation World Platinum Council in diesem Jahr mit einem Rückgang beim Minenangebot an Platin von drei Prozent auf rund 5,5 Millionen Unzen. Da der Autosektor weiter wachsen soll, dürfte die Platin-Nachfrage, etwa für Katalysatoren, sogar noch zulegen.