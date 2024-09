Anleger wissen: Ein Konzern wie Intel mit einem Börsenwert von knapp 100 Milliarden Dollar geht so schnell nicht kaputt. Im Gegenteil. Um so tiefer der Kurs fällt, um so grösser wird das Turnaround-Potential. Zwar rechnen Analysten damit, dass Intel auch im nächsten Jahr rote Zahlen schreiben wird. Aber ob rote oder schwarze Zahlen: Zeichnet sich ein operativer Umschwung ab, könnte die Aktie ganz schnell noch deutlich höher klettern als am Freitag.