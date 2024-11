Aber nicht nur in den USA gab es mit Trump eine Überraschung. Auch aus Deutschland kommen News. Die Ampel-Koalition aus Rot, Gelb und Grün - also aus SPD, FDP und der Grünen Partei - ist am Mittwoch geplatzt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Wirtschaftsminister Patrick Lindner, der gleichzeitig auch noch Parteichef des Koalitionspartners FDP ist, wegen fortgesetzter Differenzen entlassen.