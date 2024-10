Die Aktie ist zurückgekommen. Nachdem Richemont in den letzten fünf Jahren mit einem Wertzuwachs von 75 Prozent zu den Top-Fünf Performern im SMI zählt und auch auf Sicht von einem Jahr und einem Monat unter den besten zehn Titeln im Index zu finden ist, hat die Aktie des Luxusgüterkonzerns aus Bellevue im Kanton Genf in der vergangenen Woche fast fünf Prozent an Wert verloren. Richemont ist mit dieser Entwicklung der schwächste Titel im Schweizerischen Leitindex.