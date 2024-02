Ganz besonders schnell ging es mit der Aktie des IT-Konzerns in diesem Jahr in die Höhe. Seit Jahresstart beträgt das Kursplus von SAP 20 Prozent. Mit diesem fulminanten Lauf hat sich das Tech-Unternehmen aus Walldorf in Baden-Württemberg nicht nur an die Spitze der Top-Performer des DAX in den letzten Monaten und auch auf Jahressicht gesetzt, sondern belegt nun auch ganz klar den ersten Platz nach Marktkapitalisierung.