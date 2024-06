Neu aufgestiegen in den Drei-Billionen-Klub ist am Mittwoch Nvidia. Das ist gut für Leser, die nach der Empfehlung an dieser Stelle Ende März einen Call (ISIN: CH1327388075) auf den Hersteller von Grafikkarten gekauft hatten. Der Call liegt nämlich bereits mit rund 120 Prozent im Gewinn – also mehr als eine Kursverdoppelung in nur zwei Monaten.