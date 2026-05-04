Mal geht es 20 Prozent nach oben, dann in wenigen Tagen zehn Prozent nach unten, dann wieder zehn Prozent in die andere Richtung. Und einige Tage später fällt der Preis erneut um 20 Prozent, um dann schon kurz danach 25 Prozent zu steigen: Der Krieg im Iran mit hoher Unsicherheit darüber, wie es in der Ölregion am Persischen Golf weitergehen wird und vor allem die Sperrung der Strasse von Hormus, der wichtigsten Transportroute für Rohöl weltweit, bescheren dem Preis von Rohöl eine Berg- und Talfahrt. Seit Ausbruch des Konflikts schwankt der Preis für Brent zwischen 90 und 110 Dollar je Barrel.