China und Indien stellen zusammen mit 2,8 Milliarden Einwohnern mehr als ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Und wenn in Ländern mit einem so hohen Anteil an der Weltbevölkerung die Wirtschaft so stark wächst, wundert ein Anstieg der globalen Ölnachfrage nicht. Ändern wird sich das auch in den nächsten Jahren nicht.