Die EU-Staaten haben sich nicht nur bereits durch Corona und gigantische Hilfspakete an den Rand der Pleite manövriert – viele Staaten waren nach Haushaltsaspekten aber bereits davor schon massiv angeschlagen –, sondern fallen jetzt mit ihren enormen militärischen Hilfslieferungen an Ukraine noch tiefer in den Schuldenturm. Von der notorischen bereits jahrzehntelangen Wachstumsschwäche der gesamten Euro-Region ganz zu schweigen. Dass die Lage ernst ist, zeigt sich auch daran, dass der Euro trotz massiver Zinssteigerungen der Europäischen Zentralbank zum Franken weiter an Boden verliert.