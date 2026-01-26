Dann die letzten 13 Monate. Der Unzenpreis für Silber hatte sich im vergangenen Jahr verdoppelt, und in diesem Jahr bringt Silber bereits nach wenigen Wochen ein weiteres Kursplus von 50 Prozent. Die bei der letzten Besprechung Anfang Dezember von mir an dieser Stelle empfohlenen Calls (ISIN: CH1469365816, CH1479389780 und CH1508628166) auf Silber sind auf das Drei- bis Zehnfache gestiegen. In nur zwei Monaten ein Kursanstieg um 1000 Prozent. Und das für das eigentlich stinklangweilige Silber, dem Gold eigentlich regelmässig den Rang abläuft.