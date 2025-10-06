In den letzten zwölf Monaten brachte das Börsenbarometer der Schweizer Blue Chips ein Kursplus von rund fünf Prozent. Viel besser schnitten da wichtige Aktienindizes im Ausland ab. Der Dow Jones - ebenfalls ein Kursindex - konnte in einem Jahr rund zwölf Prozent zulegen, der Euro Stoxx 50, hier der Kursindex, kletterte um 15 Prozent und der DAX in Deutschland – hier die Version als Kursindex – beschert Anlegern sogar Gewinne von 25 Prozent. Selbst der SMI mit Dividende liegt dazu mit einem Gewinn von etwa acht Prozent in zwölf Monaten weit abgeschlagen zurück.