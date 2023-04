"Sell in May and go away", sicher denken viele Anleger jetzt vor dem Monatswechsel und dem beginnenden Wonnemonat Mai an diese alte Börsenweisheit, die vor einem Investment in den folgenden Monaten eher abrät. Tatsächlich haben sich der Mai und dann die Sommermonate in der Vergangenheit Aktien oft wenig erfreulich entwickelt.