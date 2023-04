Es scheint also ziemlich realistisch, dass Öl spätestens Ende Mai oder Anfang Juni nochmals einen Schub bekommen wird. Die Förderkürzung kommt zudem zu einer Zeit, in der generell steigende Ölnachfrage erwartet wird. China hat die Corona-Lockdowns beendet und öffnet seine Wirtschaft wieder. Hatte die internationale Energieagentur IEA für das erste Quartal einen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um 500'000 Barrel am Tag erwartet, so gehen die Experten der Organisation im Gesamtjahr mit einem Anstieg der Nachfrage um 2,0 Millionen Barrel täglich aus.