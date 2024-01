Das ist ein Plus von 250 Prozent und ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 6,5 Prozent. Andere Indizes wie etwa der Dow Jones oder der DAX konnten mit Dividende zwar stärker steigen (der deutsche Leitindex hat sich in 20 Jahren sogar vervierfacht entsprechend einem jährlichen Plus von 7,2 Prozent), aber ein Punkt ist da nicht dabei: Die Inflation. Lag die Preissteigerungen in den letzten 20 Jahren in der Schweiz insgesamt in etwa bei 20 Prozent, so lag die Inflationsrate in Deutschland im selben Zeitraum mit etwa 50 Prozent mehr als doppelt so hoch.