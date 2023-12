In diesem Jahr hat sich die Aktie im Wert um 65 Prozent gesteigert, was 2023 bislang den zweiten Platz im Dow Jones-Index gebracht hat. Und weitere Kursgewinne könnten drinliegen. Aus zwei Gründen: Fundamental und aus charttechnischer Sicht. Operativ verzeichnet der Chiphersteller aus Santa Clara in Kalifornien derzeit zwar fallende Umsätze. So fielen die Erlöse Halbleiterkonzerns im dritten Quartal per Ende September um acht Prozent von 15,3 auf 14,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn brach sogar um 72 Prozent auf 0,07 Dollar je Aktie weg.