Hatte diese Rettungsaktion schon den Gaspreis mehr als halbiert, so sorgte dann der von der EU erlassene Gaspreisdeckel für russisches Gas für weiteren Preisverfall beim Energieträger. Heute ist Gas, hier Henry Hub, so günstig wie zuletzt vor zwei Jahren. Und auch im langfristigen Vergleich über 15 Jahre war Gas selten so günstig wie jetzt. Henry Hub notiert im Bereich von 2,70 Dollar je MMBtu – million British thermal unit. In den Tiefs der letzten 15 Jahre ging es nur selten und wenn, dann auch nur für einige Tage unter 2,0 Dollar je MMBtu.