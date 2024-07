Nachdem US-Präsident Joe Biden in seinem TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump vergangenen Donnerstag einen mehr als schwachen Auftritt hatte, schienen viele Börsianer überzeugt: Trump wird die Wahl zum nächsten US-Präsidenten im November gewinnen. Diese Einschätzung konnte man am Chart der Aktien ablesen. So legte der weltweite Leitindex Dow Jones gleich am Freitag nach Handelsbeginn mehrere hundert Punkte oder rund ein Prozent zu.