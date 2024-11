Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass es auch jetzt wieder in den Tagen nach der Wahl zumindest an der Nasdaq steigende Kurse geben wird. Das ist aber nur die eine Chance. Die andere kommt obendrauf und könnte den fast normalen Kursanstieg nach der Präsidentschaftswahl noch beflügeln: Der Chart. Der Nasdaq 100-Index nicht nur an der starken Unterstützung von 20'000 Punkten, sondern auch noch an der unteren Begrenzungslinie seines Aufwärtstrends von August.