Aber Sonova wächst und wächst und wächst. Es gibt Übernahmen und derzeit ist eine neue vielversprechende Hörplattform am Start. In den nächsten Jahren sind weitere Umsatzsprünge jeweils im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erwarten. Und mit einem geschätzten 14er-KGV auf Basis 2023/24 ist die Aktie im langfristigen Vergleich günstig zu haben. In früheren Jahren waren Anleger oft bereit für Sonova KGVs deutlich über 20 auf den Tisch zu legen.