Für viele, die nicht zum Emissionspreis eingestiegen sind, kam der Kauf etwas zu früh. Denn nach dem IPO von SpaceX ging es mit der Aktie des Raumfahrt- und Rechenzentren-Konzerns erst einmal steil nach oben. Innert weniger Tage war der Kurs um 50 Prozent gestiegen. Dann allerdings ging es mit der Notierung des Nasdaq-Mitglieds ebenso schnell wieder nach unten: Die Aktie stürzte vom bisherigen Allzeithoch von 201,80 Dollar Mitte Juni auf 108 Dollar Anfang August ab.
Grund war insbesondere das Ende von Haltefristen von Anlegern und Investoren. Wenige Tage nach dem Börsengang des Tech-Konzerns hatten diese ihre Aktien auf den Markt geworfen und so Kasse gemacht. Folge war eine Kurshalbierung in weniger als zwei Monaten.
Viele Anleger, die nach dem IPO eingestiegen waren oder sogar die, die die Aktie zum Emissionspreis von 135 Dollar erworben hatten, waren angesichts des Kursdesasters frustriert. Das Blatt hat sich inzwischen aber gewendet. Vom Tief im August ging es mit dem Kurs wieder steil nach oben und inzwischen hat die Aktie sogar das Emissionsniveau um rund zehn Prozent übertroffen.
Der steile Anstieg der letzten Wochen ist fundamental untermauert. Denn das Wachstum von SpaceX kann man durchaus als sensationell bezeichnen. Konnte der Konzern von Elon Musk den Umsatz im abgelaufenen Quartal insgesamt um 160 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar vervielfachen, so kam die Sparte der Rechenzentren mit viel höherem Tempo voran. Der Umsatz dort expandierte fast auf das Zehnfache und erreichte rund 7,0 Milliarden Dollar.
Mit einem Umsatzplus von 70 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar zeigte sich auch die Satellitensparte mit Starlink sehr wachstumsstark. Lediglich der Bereich Raumfahrt konnte mit im Vergleich dazu geringen Wachstumsraten von sechs Prozent mit den beiden anderen Segmenten nicht mithalten.
Aber das ist jetzt für sich betrachtet unerheblich. Denn künftig dürfte der Weltraum das grosse Business bei SpaceX werden – Stichwort Marsflüge ab etwa Mitte der 2030er-Jahre und Besiedelung des Nachbarplaneten. Die operativen Dimensionen kann man sich jetzt vermutlich nur ansatzweise vorstellen.
Was jetzt viel mehr zählt, ist die Gewinnspanne. Und da zeigt sich SpaceX schon gleich zum Start nach dem Börsengang als eine Geldmaschine. So lag der Quartalsgewinn bei 4,4 Milliarden Dollar – das entspricht einer Marge von 30 Prozent.
Da Musk bereits Geschäfte mit seinen Rechenzentren mit den grossen Playern der KI-Industrie macht – etwa mit Anthropic mit einem potentiellen Umsatzvolumen bis 2029 von 120 Milliarden Dollar – lassen sich Prognosen schwer abgeben. Da ist nach oben vieles möglich.
Die Spanne der Ergebnisse ist angesichts solcher Dimensionen enorm. Analysten halten für 2027 bei SpaceX einen Gewinn je Aktie zwischen 3,60 und 13,50 Dollar für möglich, für 2028 zeigen die Schätzungen eine ähnlich hohe Range. Die Analysten halten dann ein Ergebnis je Aktie zwischen 8,0 und 49,0 Dollar für erreichbar. Das zeigt eben: SpaceX kann regelrecht durch die Decke gehen.
Im Extremfall – mit einem Ergebnis um 50 Dollar – hätte SpaceX dann bereits bei einem - angesichts der immensen Wachstumsraten - spottbilligen 20er-KGV bereits das Zeug zu Kursen um 1000 Dollar.
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Bis dahin ist aber noch etwas hin. Zwischenzeitlich bleibt der Chart. Und der ist vielversprechend. Seit September hat sich bei der Aktie eine Trading Range zwischen etwa 142 und 155 Dollar ausgebildet, also eine Spanne von knapp zehn Prozent. Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call darauf, dass SpaceX jetzt wieder von der unteren Begrenzung dieser Handelsspanne nach oben durchstartet.
Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1595815569) würde dann 30 bis 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1591948596) verspricht Gewinne von 60 Prozent. Ein spekulativer Call mit 11er-Hebel (ISIN: CH1592366277) würde sich verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1595815569
VT Long Mini-Future (Stop Loss 109.06)
|Bank Vontobel
|SpaceX
|Long
|CHF
|Gering
|CH1591948596
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 125.83)
|Leonteq Securities
|SpaceX
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1592366277
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 136.71)
|UBS
|SpaceX
|Long
|CHF
|Hoch
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