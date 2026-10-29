Für viele, die nicht zum Emissionspreis eingestiegen sind, kam der Kauf etwas zu früh. Denn nach dem IPO von SpaceX ging es mit der Aktie des Raumfahrt- und Rechenzentren-Konzerns erst einmal steil nach oben. Innert weniger Tage war der Kurs um 50 Prozent gestiegen. Dann allerdings ging es mit der Notierung des Nasdaq-Mitglieds ebenso schnell wieder nach unten: Die Aktie stürzte vom bisherigen Allzeithoch von 201,80 Dollar Mitte Juni auf 108 Dollar Anfang August ab.