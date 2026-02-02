Tech-Aktien sind volatil und riskant. Der Kurs solcher Aktien kann sich ganz schnell verdoppeln oder verdreifachen, aber dann auch ganz schnell kollabieren und 30, 40 oder auch 50 Prozent an Wert verlieren.
Risikofreudige Anleger, die mit Hebelprodukten spekulieren, setzen deshalb gerne auf solche Titel. Selbst beispielweise mit einem Call mit 5er-Hebel können bei einem für Tech-Aktien fast schon normalen Kursanstieg in wenigen Tagen von zum Beispiel 20 Prozent 100 Prozent Gewinn eingestrichen werden. Das macht Spass - wenn es nur in die richtige Richtung geht.
Aktuell haben risikofreudige Anleger SAP auf ihrer Liste. Denn der Kurs des DAX-Mitglieds ist eingebrochen. Am Mittwoch und Donnerstag fiel die Aktie wie ein Stein nach unten, ein Verlust von rund 20 Prozent stand zu Buche. Grund waren die Jahreszahlen. SAP konnte im Cloud-Bereich nur um 25 Prozent wachsen. Damit lag SAP aber nur geringfügig unter der Erwartung. Analysten hatten mit einem Wachstum von 26 Prozent gerechnet.
Aber alleine diese wirklich geringfügige Abweichung von den Hoffnungen der Börsianer drückte die Aktie in den Keller. Irgendwie ist das wie ein Show-Down: Nervöse Finger am Abzug können das schnelle Aus bedeuten. Aber SAP ist von dieser minimalen Verfehlung der Prognosen nicht wirklich erledigt. Vielmehr soll es in diesem Jahr wieder kräftiges Wachstum geben.
Die Sparte soll in diesem Jahr zwischen 23 und 25 Prozent zulegen, der Produktumsatz mit Cloud-Software und herkömmlichen SAP-Lizenzen soll um zwölf bis 13 Prozent steigen. Zum Wachstum kommt noch dazu schöner Shareholder Value. Die Walldorfer wollen in diesem und nächsten Jahr eigene Aktien im Wert von zehn Milliarden Euro – das entspricht aktuelle etwa fünf Prozent der Marktkapitalisierung – zurückkaufen. Dadurch steigt der Anteil der verbleibenden Aktien an Umsatz und Gewinn.
Alleine wegen dieser Ankündigung hätte der Kurs von SAP eigentlich um etwa fünf Prozent steigen müssen. Aber Anleger haben eben hohe Erwartungen an Cloud, und wenn das Wachstum nicht nur überraschend stark ist, sondern vielleicht sogar – und sei es nur um einen Prozentpunkt – tiefer ausfällt als erhofft, dann werden solche Titel insbesondere nach einem langen Aufschwung abverkauft, die Anleger machen fürs erste einmal Kasse. Genau das ist vergangene Woche bei SAP passiert.
Risikofreudige Anleger sehen darin aber eine gute Gelegenheit zum Einstieg. Immerhin kam es bereits am Freitag zu einer kleineren Gegenbewegung um knapp vier Prozent nach oben. Aber da könnte noch mehr drin liegen.
Denn SAP notiert nun wieder an der starken Unterstützung aus 2024 um 170 Euro. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Aktie von dort nach oben abhebt und ganz schnell auch wieder die 200 Euro-Marke erreicht. Das wäre ein Kursanstieg um rund 15 Prozent.
Passende Partner-Produkte zu SAP (Mini Future)
Risikofreudige Anleger spielen dieses Szenario und legen sich einen Call auf SAP ins Depot. Ein Zertifikat mit 4er-Hebel (ISIN: CH1520614228) würde bei einem Kursanstieg von SAP auf 200 Euro oder um etwa 15 Prozent rund 60 Prozent steigen.
Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1520855847) verspricht sogar ein Plus von 120 Prozent. Ein Zertifikat mit 10er-Hebel (ISIN: CH1313015989) würde 150 Prozent nach oben schiessen. Und angesichts des schnelle Kursverfalls könnte die Gegenbewegung auch ganz schnell stattfinden.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1520614228
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 134.04)
|Bank Julius Bär
|SAP SE
|Long
|CHF
|Gering
|CH1520855847
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 154.18)
|UBS
|SAP SE
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1313015989
VT Long Mini-Future (Stop Loss 157.11)
|Bank Vontobel
|SAP SE
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.