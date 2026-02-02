Alleine wegen dieser Ankündigung hätte der Kurs von SAP eigentlich um etwa fünf Prozent steigen müssen. Aber Anleger haben eben hohe Erwartungen an Cloud, und wenn das Wachstum nicht nur überraschend stark ist, sondern vielleicht sogar – und sei es nur um einen Prozentpunkt – tiefer ausfällt als erhofft, dann werden solche Titel insbesondere nach einem langen Aufschwung abverkauft, die Anleger machen fürs erste einmal Kasse. Genau das ist vergangene Woche bei SAP passiert.