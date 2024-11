Die Statistik ist ziemlich eindeutig. Wer in den letzten 20 Jahren zu dieser Jahreszeit, Mitte November, in den SMI investiert hat, konnte sich in 17 Jahren in den folgenden Wochen oder wenigen Monaten bis Februar oder März über teils kräftig steigende Kurse freuen. Da waren häufig Steigerungen von fünf bis zehn Prozent drin, manchmal sogar auch im zweistelligen Prozentbereich. Nur in drei Jahren, 2008 und 2009 und 2016 lief der Markt nicht.