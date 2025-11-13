Da der Gewinn in 2024 von 16,75 auf 3,74 Franken je Aktie gefallen war ist das ein guter Grund für den starken Kursverfall der Aktie. Nach Vorlage der Semesterzahlen ging es mit der Swatch-Aktie nun aber schnell nach oben. Zwar hatte der Uhrenbauer auch in den sechs Monaten mit Rückgängen in China zu kämpfen - das bescherte Swatch im ersten Halbjahr einen Rückgang der Erlöse um 7,9 Prozent - und obendrein lag der Gewinn nur im Bereich einer schwarzen Null.