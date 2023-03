Lässt alleine schon der Dividendeneffekt auch in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wie in der Vergangenheit für die nächsten Wochen steigende Kurse erwarten, so steht auch die Charttechnik bei Swiss Prime Site auf Grün. Die Aktie läuft nämlich schon seit 2016 abgesehen von zwei Tauchern im Corona-Jahr 2020 und im Kriegs-Jahr 2022 so gut wie immer in einer Trading-Range zwischen 80 und 90 oder in den letzten Jahren von 80 bis 100 Franken.